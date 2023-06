Attendorn: Pkw gerät in Gegenverkehr - Fahrer verletzt

Attendorn. Leicht verletzt wurde ein 57-Jähriger am Dienstag bei einem Unfall in der Attendorner City. Er war in den Gegenverkehr geraten.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 13. Juni, gegen 16 Uhr auf der Kölner Straße in Attendorn. Ein 57-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geraten und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54-Jährigen zusammen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schließt die Polizei ein gesundheitliches Problem des Unfallverursachers als Unfallursache nicht aus. Der 57-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

+++ Lesen Sie auch: Motorradfahrer bei Fahlenscheid schwer verunglückt +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe