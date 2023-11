Attendorn: Pkw stößt auf L 880 mit Traktor zusammen

Attendorn Ein Traktor und ein Pkw stoßen auf der L 880 bei Niederhelden zusammen, bei Bremge kommt ein junger Fahrer von der Straße ab.

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am frühen Freitagmorgen in Attendorn Gegen 7.40 Uhr wollte ein 20-jähriger Treckerfahrer mit seinem Fahrzeug auf der L 880 in Niederhalden nach links in Richtung Helden fahren. Ihm entgegen kam eine 60-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde die Autofahrerin verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

Auf der K 7 zwischen Bremge und Repe, am Abzweig in Richtung Bürberg, verlor ein 21-jähriger Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte eine Böschung herunter, touchierte auf einer Wiese einen Zaun und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahranfänger musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

