Attendorn: Polizei nimmt Männer nach Einbruchversuch fest

Attendorn. Ein Finnentroper (40) und ein Attendorn (35) versuchten Samstagnacht in einen Supermarkt in Attendorn einzubrechen. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei nahm in der Nacht zu Samstag zwei Männer in Attendorn fest, nachdem diese versucht hatten in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen.

Gegen 3.10 Uhr wurden die Polizeibeamten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung auf einen 40-Jährigen aus Finnentrop und einen 35-Jährigen aus Attendorn aufmerksam. Die Männer hielten sich auf der Rückseite eines Wohnhauses auf, wo sie offenbar versuchten eine Terrassentür einzudrücken. Zeitgleich bemerkte auch der Hauseigentümer den Vorfall und forderte die Personen auf, das Grundstück zu verlassen.

Die beiden Männer wurden durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.