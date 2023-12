Attendorn: Polizei und Zollfahndungsamt im Einsatz

Unter Beteiligung des Zollfahndungsamts Essen (Symbolbild) fand ein Großeinsatz an der Bielefelder Straße in Attendorn statt.

Attendorn Objekt an der Briloner Straße Ziel eines Großeinsatzes. Staatsanwaltschaft Siegen geht gegen Betäubungsmittelkriminalität vor

Zu einem Großeinsatz von Zoll und Polizei kam es am Mittwochmittag in Attendorn: Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen waren das Zollfahndungsamt Essen und die Kreispolizeibehörde Olpe im Einsatz, um strafprozessuale Maßnahmen in einem Mehrfamilienhaus an der Briloner Straße vorzunehmen. Mit dabei waren auch spanische Polizeikräfte. Wie Heike Sennewald vom Zollfahndungsamt auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, sei es dabei um die Bekämpfung von Betäubungsmittel-Kriminalität gegangen. Weitere Details würden im laufenden Verfahren noch nicht bekanntgegeben; eine ausführliche Pressemitteilung werde nach Vorliegen der ersten Ergebnisse in den nächsten Tagen veröffentlicht.

