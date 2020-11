Attendorn: Polizei wird nicht fündig bei Militaria-Sammler

„Wir haben einige Dinge, die wir finden wollten, nicht gefunden“. So kommentierte Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss auf Anfrage unserer Redaktion das Ergebnis der Wohnungsdurchsuchungen bei einem Militaria-Sammler. Am vergangenen Freitag hatte die Siegener Staatsanwaltschaft die Durchsuchungen der Wohnsitze eines 67-Jährigen in Attendorn und Solingen angeordnet. Es ging um den Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es sollte geklärt werden, ob der Mann nur Deko-Waffen oder auch scharfe Waffen besitzt.

Der 67-jährige Waffennarr ist schon länger im Visier der Ermittler. „Wir hatten eine Zeugenaussage, dass er im Besitz gewisser Sachen ist, die er nicht mehr haben darf“, so Oberstaatsanwalt Von Grotthuss. Zudem habe man im Kreis Olpe auf einer Straße einen Fund gemacht: eine Kiste mit Waffenteilen und Munition. Diese war wohl beim Transport heruntergefallen. „Das deckte sich mit der Zeugenaussage. Das war für uns Anlass, bei ihm noch einmal nach dem Rechten zu schauen“, so Von Grotthuss.

Der Oberstaatsanwalt zum Ergebnis: „Es sind in Attendorn keine Waffen oder Waffenteile gefunden worden, eher Dokumente.“ Das gelte auch für den Wohnsitz in Solingen. Auch dort habe man keine gefährlichen Waffen gefunden. Gleichwohl dauern die Ermittlungen an, so Von Grotthuss.