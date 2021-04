Attendorn: Polizeibeamte stellen Täter nach Ladendiebstahl

Die Polizei konnte zwei Diebe stellen. Sie hatten in einem Verbrauchermarkt in Attendorn ein Diebesgut in Höhe von 340 Euro erbeutet.

Attendorn. In einem Verbrauchermarkt in Attendorn haben zwei Diebe ein Diebesgut in Höhe von 340 Euro erbeutet. Die Polizei konnte die Männer stellen.

Am Freitag (16. April) hat sich gegen 11.25 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der „Anselm-Dingerkus-Straße“ in Attendorn ein Ladendiebstahl ereignet. Das berichtet die Polizei Olpe.

Eine Angestellte beobachtete, wie zwei Männer den Kassenbereich passierten. Einer trug einen prall gefüllten Rucksack mit sich. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, flüchteten sie fußläufig in Richtung „Attendorner Innenstadt“.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich: Eine Streifenwagenbesatzung erkannte in einem Pkw zwei Personen, auf die die Zeugenbeschreibung zutraf. Bei der Personen- und Pkw-Kontrolle stellten sie das beschriebene Diebesgut sicher. Dieses hatte einen Wert von rund 340 Euro. Die Beschuldigten gaben bei der Befragung den Diebstahl nicht zu. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und stellten fest, dass die Beschuldigten bereits wegen Diebstählen polizeibekannt waren.