Attendorn: Radfahrer nach Zusammenprall mit Auto verletzt

Attendorn. Ein Rennradfahrer hat einem Auto im Repetal bei Attendorn die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenprall, der Radfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Rennradfahrer ist im Repetal bei Attendorn am Sonntag mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Der 41-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr von Helden kommend nach links auf die Repetalstraße in Richtung Niederhelden abbiegen, als er dem von links kommenden Auto die Vorfahrt nahm. So berichtet es die Polizei Olpe am Montag.

Der Radfahrer wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert, bevor er zu Boden stürzte. Er kam ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.

