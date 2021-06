Attendorn: Radfahrer von Auto angefahren – leicht verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstag in Attendorn von einem Auto angefahren worden.

Attendorn. Ein Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Auto in Attendorn leicht verletzt. Der Autofahrer übersah den Radfahrer beim Abbiegen.

Ein Verkehrsunfall in Attendorn hat am Dienstag einen Leichtverletzten gefordert. Gegen 09.30 Uhr fuhr ein Autofahrer nach eigenen Angaben langsam mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Straße Am Gerbergraben und stieß dabei mit einem Radfahrer zusammen, berichtet die Polizei Olpe.

Der Autofahrer erklärte, dass er den in Richtung Hallenbad fahrenden Radfahrer nicht sehen konnte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden.

