Attendorn: Radfahrerin (71) erlitt mehrere Knochenbrüche

Attendorn. Die Polizei versucht einen Unfall vom 4. September zwischen Haardt und Bremge zu rekonstruieren. Die Fahrerin war offenbar kurze Zeit bewusstlos.

Die Polizei sucht aktuell nach Unfallzeugen und nach dem Unfallverursacher, nachdem am 4. September eine 71-jährige Radfahrerin zwischen Haardt und Bremge so schwer stürzte, dass sie mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht worden war.

Sturzursache ist noch unklar

Wie die Polizei am Donnerstag, 16. September, mitteilte, war die 71-Jährige am 4. September gegen 17 Uhr auf dem Radweg unterwegs, der entlang der Biggeseestraße verläuft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Radfahrerin in großem Abstand hinter ihrem Mann den Radweg in Richtung Bremge. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stürzte sie. Nach eigenen Angaben erinnert sich die 71-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang – vermutlich war sie kurze Zeit bewusstlos.

Sie gab jedoch an, dass nach dem Sturz ein Radfahrer mitteilte, dass ein Rettungswagen bereits alarmiert wäre. Danach entfernte sich der Unbekannte. Sie beschrieb den Radfahrer als stark gebräunt mit braunen Augen und einem verschmutzen Fahrrad. Der Ehemann der Verunfallten hat den Unfall nicht beobachtet.

Zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen beziehungsweise den unbekannten Radfahrer. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761/9269-0 oder unter der Durchwahl 02722/9269-4122 bei Polizeihauptkommissarin Britta Mey.

