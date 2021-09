Attendorn: Radfahrerin schwer verletzt – Autofahrer flüchtet

Attendorn. Als sie am Jäckelchen bei Attendorn einem Auto auswich, ist eine Radfahrerin gestürzt. Sie wurde schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Bei einem Sturz hat sich eine 38 Jahre alte Radfahrerin in Attendorn am Mittwoch schwer verletzt. Sie fuhr auf der Straße vom Jäckelchen gegen 17.30 Uhr in Richtung B 55, als sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste und ihr Zweirad nach rechts in den Straßengraben steuerte. Das berichtet die Polizei.

Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Gesucht wird nun der flüchtige Autofahrer, der in einem Kombi – vermutlich der Marke Subaru – unterwegs war. Hinweise an die Polizei Olpe unter Tel. 02722/9269-0.

