Attendorn: Sanierungs- und Nutzungskonzept für Speckschule

Die Speckschule am Ennester Tor in Attendorn. Die CDU hat jüngst den Antrag gestellt, dass die Stadt für das denkmalgeschützte Gebäude ein Sanierungs- und Nutzungskonzept ausarbeiten soll.

Attendorn. CDU-Antrag findet im Attendorner Stadtrat großen Anklang. Einen ähnlich lautenden Antrag hatte die SPD bereits 2014 gestellt.

Eigentlich ist der Antrag der Attendorner CDU-Fraktion, die Stadt möge im kommenden Jahr ein Sanierungs- und Nutzungskonzept für die denkmalgeschützte Speckschule am Kreisverkehr Ennester Tor ausarbeiten, nicht neu. Denn schon im Jahr 2014 war die Stadtverwaltung, damals von der SPD, mit einem ähnlich lautenden Arbeitsauftrag versehen worden, nachdem sich die Musikschule aus dem Gebäude verabschiedet und ins Schwalbenohl umgezogen war.

Seitdem ruht jedoch still der See. Deshalb ergriff die CDU im Rat vor wenigen Tagen erneut die Initiative - mit Erfolg: Mit großer Mehrheit stellte sich die Politik hinter den Antrag. „Viele Attendorner verbinden mit dem Gebäude ein Stück ihrer Kindheit, sei es in der Funktion der Volksschule oder später über Jahrzehnte als Musikschule. Kurzum, das Attendorner Herz hängt an diesem Gebäude“ schreibt die Antragstellerin, CDU-Ratsfrau Kathrin Rameil, auf der Homepage der Attendorner Christdemokraten.

Rameil: Ideal für die Tourist-Info

Eine konkrete Idee für eine künftige Nutzung hat Rameil auch schon: die Touristeninformation, die sich aktuell an der Kölner Straße befindet, würde bestens in die Speckschule passen. Rameil: "Ein Vorteil wäre hier die bessere Auffindbarkeit für Auswärtige und Touristen sowie Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld.“ Das Gebäude liegt direkt am Parkdeck Feuerteich.

Einen dauerhaften Nutzer hat die Speckschule, die aus dem Jahr 1899 stammt und einen entsprechenden Sanierungsstau aufweist, seit dem Auszug der Musikschule nicht mehr. Im Obergeschoss lagern noch einzelne Exponate des Südsauerlandmuseums, im Untergeschoss fanden - zumindest in der Zeit vor Corona - u.a. Proben des Fanfarenzuges statt.

Pospischil: Personell kaum zu stemmen

"Wir können uns verschiedenste Nutzungen vorstellen, ich persönlich würde auch ein gastronomisches Angebot in der Speckschule begrüßen", betont SPD-Ratsherr Wolfgang Langenohl auf Nachfrage. In dem SPD-Antrag aus dem Jahr 2014 erklärten die Sozialdemokraten, dass die Historie des Gebäudes und sein ortsbildprägender Charakter am Ennester Tor berücksichtigt werden sollten. "Insofern erscheint vor allem eine weitere Nutzung für schulische, kulturelle oder soziale Zwecke sinnvoll."

Inhaltlich hat auch Bürgermeister Christian Pospischil bei dem Antrag (es wurde die Aufnahme von 50.000 Euro in den Haushalt 2021 beantragt) keine Bedenken, dennoch lehnte er ihn im Stadtrat ab. Seine Begründung: "Für 2021 sehe ich einfach keine personellen Kapazitäten." Seine Mitarbeiter, das hatte Pospischil schon im Stadtrat angemerkt, würden bereits an der Belastungsgrenze arbeiten.

Perspektivisch gesehen sei aber sinnvoll, ein Konzept zu erarbeiten, das "der Stadt gut tut". In diesem Punkt sind sich ausnahmslos alle einig. Dennoch scheint es sehr fraglich, ob die Stadtverwaltung in 2021 tatsächlich das geforderte Konzept umsetzt.

