Attendorn: Scheune abgebrannt – Repetalstraße gesperrt

Feuerwehr-Einsatz in Attendorn-Niederhelden: Eine Scheune stand in Flammen.

Attendorn. In Attendorn-Niederhelden ist am frühen Dienstagmorgen eine Scheune abgebrannt. Die Repetalstraße wird wohl noch länger voll gesperrt bleiben.

Eine Scheune ist in Attendorn-Niederhelden am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Fachwerkhaus zu verhindern.

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 4.20 Uhr eintrafen, stand die Scheune in Vollbrand. Mehr als 80 Feuerwehrleute wurden daraufhin angefordert, um den Brand zu löschen. Auch die beiden Drehleitern aus Attendorn und Bamenohl sowie zwei Rettungswagen sind im Einsatz.

+++ Lesen Sie auch: Dreimann übernimmt Weltbild-Filiale in Olpe +++

Feuerwehr-Einsatz in Attendorn-Niederhelden: Eine Scheune stand in Flammen. Foto: Kai Osthoff

Nachdem die Scheune gelöscht ist, konzentrieren sich die Feuerwehrleute auf den Dachstuhl des Fachwerkhauses, aus dem Rauch aufsteigt. Zunächst war unklar, ob bloß Rauch in das Gebäude gezogen war oder Flammen auf den Dachstuhl übergegriffen hatten. Die Einsatzkräfte öffnen das Dach, um mögliche Brandherde zu entdecken. Um eine Durchzündung zu verhindern, müssen sie dabei vorsichtig vorgehen, so dass der Einsatz vermutlich noch einige Zeit andauern wird.

Die Repetalstraße ist für den Verkehr voll gesperrt. Polizei und Bauhof haben am Kreisel in St. Claas und am Abzweig Mecklinghausen Umleitungen eingerichtet.

Bundestagswahl im Kreis Olpe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe