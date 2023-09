Attendorn: Schmuck aus Goldschmiede gestohlen

Attendorn. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einer Attendorner Goldschmiede lange Finger machte.

Am Freitag betrat ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 17.20 Uhr eine Goldschmiede in der Wasserstraße. Der Mann nutzte einen kurzen unbeobachteten Moment, um einige Schmuckstücke vom Tresen zu entwenden. Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung „Hallenbad“ vom Tatort.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, hagere Statur, auffallende Flecken im Gesicht, ca. 165 cm groß , etwa 55 Jahre alt, kurz geschorene dunkle Haare, leicht verwahrlostes Erscheinungsbild, schwarze Hose mit Überlänge, weiße Jacke, große beige Papiertüte. Angaben über den Wert der entwendeten Beute liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

