Blaulicht Attendorn: Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in der City

Attendorn. Schon wieder ein nächtlicher Einsatz für die Attendorner Feuerwehr. Eine Wohnung in der Innenstadt brennt völlig aus.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Attendorn ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Er erlitt Brandverletzungen und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Regelrettungsdienst ins Olper Krankenhaus gefahren.

Um 0 Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Attendorn und Ennest mit dem Alarmstichwort „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ in die Kölner Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Fenster und griffen im Verlauf auch auf den Dachstuhl über. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Christian Schnatz an der Einsatzstelle.

50 Einsatzkräfte

Mit einem Innenangriff und über die Drehleiter wurde die brennende Wohnung gelöscht. Die Einheiten aus Neu-Listernohl und Listerscheid stellten den Grundschutz der Bevölkerung für Attendorn sicher. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit elf Fahrzeugen vor Ort. Das DRK Attendorn war mit zwei Rettungswagen und weiteren Einsatzfahrzeugen mit rund zwölf Helfern angerückt. Sie übernahmen die Verpflegung der Feuerwehr.

Drei Bewohner, die sich ebenfalls in dem Wohnhaus befunden hatten, wurden im Rettungswagen betreut. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Attendorn war bestellt worden, um eine vorübergehende Unterkunft zu organisieren. Bei dem Feuer entstand ein großer Sachschaden. Zur Brandursache wird die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufnehmen.

