Attendorn: Senior fällt auf Wechseltrickbetrüger rein

Attendorn. Dreister Dieb stiehlt einem hilfsbereiten Senior 150 Euro. Die Polizei warnt vor solchen Wechseltrickbetrügern.

Trickbetrüger haben am Freitag (6. November) einen 83-Jährigen um 150 Euro erleichtert. Der Senior gab an, dass er auf einem Parkplatz zwischen zwischen „JYSK“ und der „Apotheke am Kölner Tor“ in Attendorn von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat ihn, zwei Euro für ein Parkticket zu wechseln. Um dem Unbekannten zu helfen, holte der 83-Jährige seine Geldbörse raus und schaute nach, ob er Kleingeld dabei hatte. Schon dabei griff der Unbekannte dem Senior ins Münzfach. Mit der Bitte, dies zu unterlassen, wechselte er dem Unbekannten das Zweieurostück. Anschließend trennten sich die Männer. Bei dem nächsten Zahlvorgang merkte der 83-Jährige dann, dass ihm sein zuvor abgehobenes Bargeld fehlte.

Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: etwa 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, normale Statur, westeuropäischer Phänotyp, kurze blonde bis hellbraune Haare, fließend deutsche Aussprache mit ausländischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der 83-Jährige das Opfer eines Trickbetrügers wurde. Diese „Masche“ ist der Polizei als sogenannter „Wechselgeldtrick“ bekannt. Aller Hilfsbereitschaft zum Trotz, rät die Polizei, stets vorsichtig zu sein.

