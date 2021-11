Lange ist’s her: Vor zwei Jahren ist das Highlight des Attendorner Martini-Marktes die Eisbahn auf dem Marktplatz. Begeistert drehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Runden auf dem glatten Eis.

Veranstaltung Attendorn: So sieht das Programm zum Martini-Markt 2021 aus

Attendorn. Der Martini-Markt in Attendorn musste 2020 wegen Corona ausfallen. Nun darf er wieder stattfinden. Für das kommende Wochenende gilt die 3G-Regel.

Am bevorstehenden ersten November-Wochenende, 6. und 7. November, wird die Attendorner Innenstadt mit dem Martini-Markt wieder in ihr weihnachtliches Gewand gehüllt. Nachdem der alljährliche Martini-Markt im Jahr 2020 aufgrund der pandemischen Lage nicht stattfinden konnte, ist es umso erfreulicher, dass der beliebte Markt in diesem Jahr wieder stattfinden kann.

Dieses Mal findet die Veranstaltung auf dem Feuerteich statt. An den Marktständen können die Besucher nach Herzenslust flanieren, stöbern und einkaufen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.

Interessierte, die sich mit einem Stand auf dem Martinimarkt präsentieren möchten, können sich unter folgender E-Mail-Adresse melden: tourismus@attendorn.org.

Verkaufsoffener Sonntag

Zusätzlich laden die Händler und Gastronomen aus der Hansestadt am 7. November zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Spätestens mit dem Martini-Markt beginnt für die Attendorner Einzelhändler auch wieder das Weihnachtsgeschäft, dementsprechend geschmückt wird sich die Hansestadt präsentieren. Der Martini-Markt öffnet an beiden Tagen von jeweils 11 bis 18 Uhr. Besonders der Sonntag lädt alle Besucher zum ausgiebigen Einkaufen ein, denn an diesem Tag haben auch die Geschäfte des Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Tolle Angebote, Weihnachtsinspiration und Aktionen wie ein Jazz-Konzert mit Dirk Steinberg auf dem Platz „Alter Markt“ runden den verkaufsoffenen Sonntag ab.

Kinderrummelplatz

Als besonderes Highlight gibt es am Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr erstmalig zum Martini-Markt ein tolles Kinderprogramm auf dem Vorplatz des Allee-Centers. Der Nachwuchs darf sich auf einen kostenlosen Kinderrummelplatz mit Spielstationen, Glitzer-Tattoos, Glücksrad, Hüpfburg und tollen, kleinen Unterhaltungsshows freuen.

Weihnachtsverlosung

Außerdem beginnt wieder die traditionelle Weihnachtsverlosung des Attendorner Einzelhandels. In den Wochenziehungen sind Hanseschecks im Wert von 6 x 100 Euro, 30 x 50 Euro und 100 x 25 Euro zu gewinnen. Die Listen mit den Gewinnern werden regelmäßig auf www.erlebe-attendorn.de und im Schaufenster der Nicolai-Apotheke sowie bei der Tourist-Info Attendorn veröffentlicht. Die Gewinner der Verlosung werden außerdem auch in den lokalen Medien veröffentlicht.

Gutscheinheft

Zum Martini-Markt-Wochenende wird außerdem das beliebte Attendorner Gutscheinheft der Werbegemeinschaft Attendorn zum perfekten Einkaufsbegleiter für die anstehenden Weihnachtseinkäufe mit 31 attraktiven Gutscheinen an verschiedenen Außenverkaufsständen angeboten: auf dem Martini-Markt am Verkaufsstand der „Attendorner Senfmühle“, bei „Fisch Jakob“ und beim Kinderrummel auf dem Vorplatz des Allee-Centers. Es gilt die 3G-Regelung.

