Karneval Attendorn: So war der Karnevalszug für Kinder an Rosenmontag

Attendorn. Die Kinder trotzen am Rosenmontag dem Nieselregen und stehen beim Karnevalsumzug durch die Attendorner Innenstadt im Mittelpunkt.

Sechs Großwagen, fünf Musikzüge und etliche Fußgruppen: Der Karnevalszug der Kinder durch die Attendorner Innenstadt am Rosenmontag war mal wieder ein Erfolg. Trotz des anfänglichen Nieselregens standen viele Zuschauer am Straßenrand und jubelten den Jecken zu.

Im Mittelpunkt der Umzuges, der an der Atta-Höhle startete und schließlich am Alten Markt endete, stand natürlich der neue Kinderprinz der gastgebenden KG Attendorn „Die Kattfiller“, Leo II. (Otte). Insgesamt gehörten 1200 Teilnehmer dem Zug an.

Die schönsten Fotos gibt es in unserer Galerie:

