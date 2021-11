Einbruch Attendorn: Täter brechen in eine Kita ein

Attendorn. In Attendorn sind unbekannte Täter in eine Kita eingebrochen. Sie hebelten mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu verschaffen.

Zwischen Mittwoch (17. November, 18 Uhr) und Donnerstag (18. November, 6.50) sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Straße „Südwall“ in Attendorn eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den Räumen zu verschaffen. Sie durchwühlten die einzelnen Räume, entwendeten, nach derzeitigem Kenntnisstand, jedoch keine Wertgegenstände.

+++ Weitere Nachrichten aus Attendorn lesen Sie hier+++

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. An der Kindertagesstätte entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe