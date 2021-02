Attendorn: Täter schlägt Autoscheibe ein und klaut Geldbörse

Ein unbekannter Täter hat die Beifahrerscheibe eines auf einem Grundstück in der Bauzunftstraße geparkten Pkws beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter hat die die Beifahrerscheibe eines auf einem Grundstück in der Bauzunftstraße in Attendorn geparkten Pkws beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 11. Februar, 23 Uhr, auf Freitag, 12. Februar, 7 Uhr.

Geldbörse entwendet

Dem Täter gelang es, eine ihm Handschuhfach befindliche Geldbörse zu entwenden. Darin enthalten waren unter anderem Bargeld, Ausweis- und Geldkarten. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unterder Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.