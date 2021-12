Attendorn: Täter will Wichtel klauen - und zückt Messer

Attendorn. Ein Mann hat versucht, aus einem Verbrauchermarkt eine Wichtelfigur zu klauen. Dabei wird er erwischt – und zückt ein messerähnlichen Gegenstand.

Ein versuchter Diebstahl einer Dekorationsfigur hat sich am Mittwoch (15. Dezember) gegen 19.55 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Einmündungsbereich „Kölner Straße/ Westwall/ Auf der Feldkirmes“ in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein unbekannter Täter, mit einer circa 170 cm großen Wichtelfigur aus Plüsch aus dem Geschäft zu gehen. Als er den Wichtel in Richtung Ausgang trug, sprach ihn eine Mitarbeiterin an.

Daraufhin zog er einen messerähnlichen Gegenstand und bedrohte sie. Ihm gelang es, den Laden zu verlassen, woraufhin die Verkäuferin umgehend die Polizei rief.

