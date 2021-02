Attendorn: Technischer Defekt am Ofen löst Kellerbrand aus

Bürberg. Ein Brandermittler der Polizei kann bei dem Kellerbrand in Bürberg ein Fremdverschulden ausschließen. Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts fing ein Räucherofen in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Straße „Unterdorf“ in Attendorn-Bürberg am Montagmittag Feuer.

Gegen 12 Uhr wurde der Löschzug Repetal, einige Fahrzeuge des Löschzuges Attendorn sowie der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand in relativ kurzer Zeit löschen. Der durch die Rußentwicklung entstandene Schaden liegt laut Angaben der Polizei im fünfstelligen Eurobereich.

Ein Brandermittler der Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Brandaufgrund eines technischen Defektes am Ofen entstand. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.