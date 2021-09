Attendorn: Technischer Defekt löst Brand an Trafostation aus

Papiermühle. Die Trafostation in Papiermühle fing aufgrund eines technischen Defekts am Dienstag Feuer. Der Sachschaden steht laut Polizei noch nicht fest.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, verursachte ein technischer Defekt am Dienstag einen Brand der Trafostation in der Ihnestraße in Papiermühle. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Die angrenzende Landstraße war während der Löscharbeiten vollständig gesperrt. Der Sachschaden lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht beziffern.

