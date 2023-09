Attendorn: Unbekannte beschmieren Hauswände mit Graffiti

Attendorn. Unbekannte Täter haben in der Attendorner Innenstadt Hauswände mit Graffiti beschmiert. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Graffiti an Hauswänden in der Attendorner Innenstadt geschmiert. Anwohner haben Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wie die Polizei berichtet, sprühten die Unbekannten ein lilafarbenes Graffiti an einer Hauswand „Im Gerbersgraben“, im „Hofestatt“ schmierten sie ein weißes Graffiti an die Hauswand. Es entstand insgesamt Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

