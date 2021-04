Die Polizei sucht Hinweise: Unbekannte haben ein Vereinsheim in Attendorn beschmiert.

Kriminalität Attendorn: Unbekannte beschmieren Vereinsheim in Ennest

Attendorn. Unbekannte haben am Freitag ein Vereinsheim in Attendorn mit einer Beschimpfung beschmiert. Die Polizei Olpe bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (23. April, 12 Uhr) bis Samstag (24. April, 10.30 Uhr) die Wand eines Vereinsheims in der Straße „Biekegang“ in Attendorn-Ennest beschädigt. Das berichtet die Polizei Olpe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schrieben die Täter mit roter Sprühfarbe eine Beschimpfung auf eine der Wände, sodass nach Angaben der Geschädigten ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761-9269-0 entgegen.