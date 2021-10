Attendorn: Unbekannte dringen nicht nur in Kindergarten ein

Attendorn. Die Täter haben in der Nacht auf Montag u. a. die Scheibe eines Skodas eingeschlagen, Bargeld gestohlen und an einer Tankstelle randaliert.

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in der Ihnestraße in Attendorn-Listerscheid ihr Unwesen getrieben. So schlugen die Täter die Scheibe eines schwarzen Skodas ein. Aus dem Auto wurde eine EC-Karte gestohlen. Aus einem weiteren Fahrzeug wurde ebenfalls eine EC-Karte entwendet. Außerdem erbeuteten die Unbekannten einen Personalausweis, einen geringen Bargeldbetrag, eine Jacke sowie ein Kosmetikprodukt.

An einer Tankstelle in der Ihnestraße wurde eine Scheibe eingeschlagen. Dem Täter gelang es aber nicht, in den Verkaufsraum einzudringen. Erfolgreicher war er in dem dortigen Kindergarten, wo er nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe den Kindergarten betreten konnte. Alle Räume wurden durchsucht und ein dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Elektroartikel (Kaffeemaschine, Laptop, Fotoapparat) gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 / 92690.

