Attendorn: Unbekannte stehlen Bauteil einer Heizung

Attendorn. Auf das Bauteil einer Heizung haben es Diebe in Attendorn abgesehen. Erst fragten sie den Eigentümer höflich, dann stahlen sie es einfach.

Zwei Unbekannte haben in Attendorn am Dienstag ein ausgebautes Ausdehnungsgefäß einer Heizungsanlage gestohlen. Gegen 11.10 Uhr fragten sie den Geschädigten in der Straße Am Hellepädchen, ob sie das Bauteil mitnehmen dürften, berichtet die Polizei Olpe. Nachdem der Mann die Anfrage ablehnte und zurück zum Haus ging, nahmen die Männer das Gefäß mit und flüchteten mit einem Transporter in unbekannte Richtung.

Zwar gelang es dem Geschädigten, das Kennzeichen abzulesen, jedoch verlief eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte erfolglos. Einer der Täter soll etwa 1,60 Meter groß, dickbäuchig und circa 22 Jahre alt gewesen sein. Er hat kurze schwarze Haare und trug eine schwarze, an den Knien zerrissene Jeanshose.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe