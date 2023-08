Blaulicht Attendorn: Unfallopfer per Hubschrauber nach Siegen geflogen

Bremge. Bei Bremge missachtete ein Autofahrer aus Kreuztal die Vorfahrt eines Oberelspers, der mit seinem Motorrad unterwegs war. Es endete tragisch.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17 im Attendorner Stadtteil Bremge ist ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Oberelspe am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber ins Siegener Jung-Stilling-Krankenhaus geflogen worden. Rettungsdienst und Polizei waren zu dem Unfall gerufen worden, da es gegen 20.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und dem Motorrad gekommen war.

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Bremge erlitten. Foto: Kai Osthoff

Wie die Polizei vor Ort erklärte, war nach ersten Angaben der Motorradfahrer in Richtung Helden unterwegs gewesen. An der Abzweigung nach Berlinghausen nahm nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 54-jähriger Autofahrer aus Kreuztal dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Daraufhin kam es auf der Kreisstraße zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe und zur Sicherstellung des Brandschutzes war auch die Feuerwehr Repetal nachträglich noch an die Unfallstelle bestellt worden. Sie streute die Unfallstelle ab, um Öl und Bremsflüssigkeit aufzufangen, und leuchtete die Unfallstelle zur Unfallaufnahme durch die Polizei aus. Die K 17 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

