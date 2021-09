Attendorn: Ursache für Großbrand in Niederhelden steht fest

Attendorn. Nach dem Brand eines Fachwerkhauses in Attendorn-Niederhelden steht inzwischen die Ursache fest. Brandstiftung schließt die Polizei aus.

Der verheerende Brand eines Fachwerkhauses in Attendorn-Niederhelden am Dienstag ist offenbar durch fahrlässigen Umgang mit brennbaren Stoffen verursacht worden. Zu diesem Ergebnis kommen ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde und ein Sachverständiger, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt schließen die Experten nach der Untersuchung des Brandortes aus. Das Feuer war am frühen Morgen in einer Scheune ausgebrochen. Die Flammen schlugen schon vor Eintreffen der Feuerwehr auch auf das Wohnhaus über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an.

Das historische Fachwerkhaus ist einsturzgefährdet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 500.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe