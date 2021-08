Attendorn: Viega ehrt über 100 langjährige Mitarbeiter

Attendorn. Die Firma Viega zeichnete jetzt 107 Jubilare an den Standorten Attendorn, Ennest und Elspe aus. Ein Mitarbeiter ist seit 50 Jahren dabei.

Die Firma Viega ehrte jetzt 107 Jubilare. Die Feiern fanden unter Beachtung der Corona-Regeln an vier Nachmittagen im Mitarbeiterrestaurant am Stammsitz in Attendorn statt. Die sonst übliche große Jubilarfeier war pandemiebedingt im vergangenen und in diesem Jahr nicht möglich.

Separater Empfang in Bad Sulza

Geehrt wurden die Jubilare 2020/2021 der drei nordrhein-westfälischen Standorte des international agierenden Herstellers von Installationstechnik. Die langjährigen Mitarbeiter der Produktionsstätte Großheringen (Thüringen) werden am 31. August in einem separaten Empfang in Bad Sulza geehrt.

Walter Viegener, Vorsitzender der Geschäftsführung, begrüßte an den Nachmittagen im kleineren Kreis die Arbeitsjubilare und informierte über die Entwicklung des Unternehmens. Ein reger Informationsaustausch in entspannter Atmosphäre im Beisein von Walter Viegener und Personalchef Peter Schöler rundeten die Jubilarfeiern ab.

Folgende Jubilare der Jahre 2020 und 2021 der nordrhein-westfälischen Standorten Attendorn, Ennest und Elspe wurden geehrt:

50 Jahre: Meinolf Lüttecke

45 Jahre: Peter Becker, Manfred Junker, Udo Springob, Horst Reifenrath, Edeltraud Rusch, Ulrich Bock, Winfried Bock, Achim Koschitz und Burkhard Riedel.

35 Jahre: Stefan Bischopink, Stefan Kremer, Stefan Müller, Wolfgang Perera, Stephan Keseberg, Ralf Schmidt, Frank Sondermann, Sonja Klein, Salvatore Catania, Jörg Knifke, Matthias Plugge, Marcus Feldmann, Sabine Gorenc, Hannelore Kerrutt, Rafael Hennes, Erwin Janssen, Herbert Kerrutt, Bernd Rohrmann, Amelia Tranchetti, Stephan Luke, Andreas Mund, Martina Stumpf, Girolama Conti, Andreas Goldammer, Michael Halbe, Sabine Lütticke, Andreas Stuff und Ismail Dogru.

25 Jahre: Anke Börger, Michael Cremer, Lothar Fischer, Marija Fleitling, Fabrizio Floris, Danuta Jendrusch, Dorothea Jendrusch, Thorsten Kirchhoff, Kerstin Menke, Walter Sand, Peter Stamm, Samir Balic, Marco Berghoff, Georg Hannig, Gabriela Jendrusch, Andre Klein, Johann Malina, Norbert Schäfer, Agnieszka Smieja, Marco Storti, Arno Weber, Claus Wilhelm, Alexander Bartschke, Peter Drehsen, Sandra Engelbertz , Stephan Eretge, Viktor Freise, Silvia Hellner, Michael Krug, Georg Schmorleiz, Michael Schwingeler, Wolfgang Stosik, Hans-Dieter Ulbrich, Andre Vogt, Birgit Zacker, Simone Beele-Grobbel, Heiko Bölling, Stefan Droste, Mirko Hannes, Christiane Keseberg, Michael Klenz, Michael Nagy, Reinhard Schulte, Nicole Wehmeier, Tobias Haite, Carola Selter, Timo Budde, Angela Capra, Martin Rinscheid, Olga Schneider, Werner Bille, Christoph Friegel, Michael Johmann, Torsten Maiworm, Alexander Schlegel, Mesut Avci, Jürgen Henze, Anja Küper, Diana Lagin, Stefan Leymann, Martin Luke, Martin Müller, Tobias Sondermann, Jens Sondermann, Sascha Weyl, Jens Hilleke, Heinz Lübke, Ralf Knaup und Gentian Lame.

