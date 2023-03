Die Angebotspalette beim Kreativmarkt ist weit gefächert. Unter dem Titel „Ausstellung für kreatives Gestalten“ präsentierte er sich am Wochenende zum 23. Mal.

Ausstellung Attendorn: Volles Haus beim Kreativmarkt in der Stadthalle

Attendorn. 40 Aussteller sind in der Attendorner Stadthalle dabei. Sie geben Einblicke in ihre Kreativität und ihr Handwerk

Ein volles Haus konnten die Veranstalter des Kreativmarktes in der Attendorner Stadthalle bei der 23. Ausgabe am Wochenende verzeichnen. Rund 40 Aussteller gaben wieder einen Einblick in ihre Kreativität und ihr Handwerk.

Samstagnachmittag. Die Stadthalle ist gut gefüllt. Hauptsächlich Frauen, manchmal auch ein paar Männer als Begleitung, schlendern entlang der Verkaufsstände. Ist Kreativität hier weiblich?

Hinter einem Stand im ersten Gang steht Sascha Belz. Genähte Dekorationsartikel gibt es hier zu sehen und zu kaufen. Ein Mann an der Nähmaschine? Er winkt ab. „Da kommt meine Frau. Ich passe hier nur auf.“ Seine Frau ist Ina Belz. Sie ist zum zweiten Mal dabei. Im letzten Jahr war es allerdings schwierig. Da galten noch Corona Schutzmaßnahmen beim Einlass. Kontrolle des Impfstatus, Masken, Abstand und begrenzte Besucherzahl. Das schreckte doch viele Besucher ab. Dieses Jahr ist alles wieder wie gewohnt.

Johannes Schmitz und seine Holzkunst. Er ist in diesem Jahr einer von zwei Männern, die beim Kreativmarkt in Attendorn ausstellen. Foto: Barbara Sander-Graetz

„Es ist toll hier“, freut sich Ina Belz, „Die Besucher kommen nicht nur zum Gucken, sie kaufen auch.“ Anfangs habe sie schon ihre Zweifel gehabt, ob das funktioniere. „Die Stadthalle liegt ja doch etwas außerhalb.“ Ihre Sorgen sind und waren unberechtigt. „Schon am ersten Tag ist hier eine hervorragende Resonanz.“ Das bestätigt auch Katja Metz. Sie bietet „Glücksmomente aus Keramik“ an. „Im letzten Jahr war ich als Besucherin hier“, erzählt sie, „dieses Jahr habe ich angefangen mit hochwertiger Keramik zu arbeiten und habe in das Lager der Anbietet gewechselt.“ Mit Erfolg.

Idee vor 23 Jahren

Das freut besonders Renate Klein und Marion Terschlüsen. Renate Klein hatte vor 23 Jahren die Idee, der Kreativität der Frauen eine größere Plattform zu geben. „Das Konzept ist aufgegangen und der Kreativmarkt hat nichts an seiner Attraktivität verloren, im Gegenteil.“ Das zeigt sich auch an den Wartelisten, die die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Attendorn, Marion Terschlüsen, verwaltet. „Wir haben mehr Anfragen als Plätze.“ Das sind hauptsächlich Frauen. Also ist die Kreativität weiblich? „Nicht ganz“, widerspricht Marion Terschlüsen. „Anfangs war der Markt wirklich nur für Frauen gedacht. Doch jetzt kommen auch die Männer auf den Geschmack. In diesem Jahr sind zwei dabei.“

Einer ist Johannes Schmitz aus Sange. Holz ist sein Metier. „Ich bin gelernter Schreiner und arbeite auf dem Bau. In der Schlechtwetterzeit widme ich mich den Holzarbeiten, denn man macht ja als Hobby das, was man kann. Das Internet gibt mir kreative Anregungen, der letzte Feinschliff kommt bei der Umsetzung.“ Holz ist auch das Material des zweiten Mannes. Martin Pückebaum, ehemals Umweltbeauftragter der Stadt, bietet jetzt unter anderem Insektenhotels an. Er teilt sich den Stand mit seiner Frau Martina Kugler und seiner Schwester Barbara Gutt. Filz und Ton ist ihr Thema. „Insektenhotels waren und sind für mich als Naturschützer natürlich naheliegend.“

Angebot bunt gemischt

Über die große und vielfältige Auswahl freut sich Besucherin Rebecca Dahlhoff. Sie ist mit einer Kollegin unterwegs und sucht Unikate für ihren Arbeitsplatz, das Plettenberger Seminarhaus. „Das Angebot ist hier bunt gemischt und für jeden Geschmack. Es gibt liebevolle Unikate und uns beiden begeistert besonders das handwerkliche Können der Aussteller.“

