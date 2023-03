Attendorn: Warum der Parkplatz Atta-Höhle saniert wird

Attendorn. Die Firma Spies aus Drolshagen repariert den Parkplatz vor der Atta-Höhle. Deswegen ist er aktuell geschlossen. Er soll schnell wieder öffnen.

Die aufgeschütteten Erdhügel auf dem Parkplatz der Atta-Höhle lassen den voreiligen Schluss zu, der kostenpflichtige Parkplätze würde großflächig umgebaut. So ist es aber mitnichten, klärt Wolfgang Böhmer, Geschäftsführer der bekannten Tropfsteinhöhle in Attendorn, auf Nachfrage dieser Redaktion auf: „Der Parkplatz ist 35 Jahre alt, hatte an verschiedenen Stellen Risse und war baufällig. Er wird nun neu geteert.“

+++ Lesen Sie hier: Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende +++

Zuständig dafür ist das Tiefbau-Unternehmen Spies aus Drolshagen. Beruhigende Nachricht für alle Höhlen-Besucher: Wenn die Saison um Ostern Fahrt aufnimmt, soll der neue Parkplatz fertig sein. Heißt auch, dass ihn diejenigen Besucher kostenpflichtig nutzen können, die am 22. und 23. April zum Frühlingsmarkt in die Hansestadt kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe