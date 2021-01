Die Richtsteingasse und die Straße Am Kirchplatz in Attendorn werden gesperrt.

Sperrung Attendorn: Warum es am Kirchplatz zu Straßensperrungen kommt

Attendorn Im Vorfeld der Umgestaltung des Kirchplatzes/Alter Markt kommt es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen. Diese Straßen sind betroffen:

Die Tiefbauarbeiten im Vorfeld der Umgestaltung des Kirchplatzes in Attendorn sorgen für weitere Verkehrsbeeinträchtigungen. So muss die Richtsteingasse ab sofort zeitweise gesperrt werden, um einen Graben für die Versorgungsleitungen für die Baumaßnahme auszuheben. Das teilt die Stadt am Mittwochmittag mit.

Parkplatz kann angefahren werden

Im Laufe der Woche wird zudem der Straßenabschnitt Am Kirchplatz auf Höhe der Häuser Buchhandlung Frey, Fisch Jakob und dem Büro des Pastoralverbunds Attendorn gesperrt, um dort ebenfalls Arbeiten an den Versorgungsleitungen vorzunehmen. Der Parkplatz vor dem Geschäft Hintermeier kann aber wie gewohnt angefahren werden.

Bekanntlich soll der Bereich Alter Markt/Kirchplatz im Rahmen der Innenstadtentwicklung bis zum Stadtjubiläum in 2022 attraktiver und barrierefrei umgebaut werden.