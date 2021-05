Attendorn: Wegen Corona – Schützenfeste fallen erneut aus

Auch in diesem Jahr müssen die Attendorner Schützen (hier ein Archivbild) auf ihr geliebtes Fest verzichten.

Attendorn. Die Vereine aus Attendorn können auch in diesem Jahr nicht feiern, weil es die Corona-Schutzverordnung verhindert. Hoffnungen auf nächstes Jahr:

Es ist offiziell: Die Landesregierung lässt Schützenfeste gemäß der neuen Fassung der Coronaschutzverordnung frühestens ab 1. September zu und dies dann auch nur unter Auflagen. Die Attendorner Schützengesellschaften, -bruderschaften und -vereine aus Attendorn, Biekhofen, Dünschede, Ennest, Helden, Lichtringhausen, Listerscheid, Neu-Listernohl, Valbert und Windhausen werden das zweite Jahr in Folge kein Schützenfest feiern.

Somit bleiben Vogelstangen oder Scheibenschießstände in diesem Sommer erneut verwaist und die Majestäten des Jahres 2019 ein komplettes drittes Jahr im Amt. „Uns allen tut es sehr weh, ein weiteres Jahr auf unsere geliebten Traditionen, aber vor allem auch auf die vielen menschlichen Begegnungen und das gesellige Miteinander auf den Hochfesten unseres Schützenbrauchtums verzichten zu müssen“, heißt es in einer Mitteilung.

Impfquote entwickelt sich stetig

Anders als im letzten Jahr, als die Absage der Schützenfeste erfolgen musste, mischt sich beim Blick nach vorne aber deutlich mehr Zuversicht in die aktuelle Stimmungslage. Die Impfquote entwickelt sich stetig in die richtige Richtung und die Inzidenzzahlen nehmen endlich signifikant ab. Deutliche Öffnungsschritte und die Aufhebung von schon all zu lang bestehenden Beschränkungen stehen unmittelbar bevor. Man muss es positiv sehen, dass es überhaupt schon funktionierende und verträgliche Impfstoffe gibt, ist schon ein Wunder.

„Wir schauen voller Zuversicht in die Zukunft und sind nun voller Vorfreude auf die Schützenfestsaison 2022. Wir sind der Überzeugung, dass das lange Warten dann endlich zu Ende ist. Klar, es wird sich zeigen müssen, ob die Menschen wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren und auch wieder unbeschwert Schützenfeste feiern werden. Wir sagen einfach mal ganz klar ja.“

Im kommenden Jahr feiert die Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V. großes 800-jähriges Jubiläum. „Wir Stadtschützen werden uns also nicht nur gegenseitig auf unseren Festen besuchen, sondern in Attendorn nächste Jahr alle vereint zusammenstehen und dort gemeinsam am großen Festumzug teilnehmen.“

