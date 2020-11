Attendorn: Weinkreis Sauerlandia entwirft Heimat-Weinflasche

Die erste konkrete Besprechung zur Gründung eines Sauerlandia Weinkreises war vor genau einem Vierteljahrhundert. Um über dieses Thema zu diskutieren, lud der damalige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende des MGV Sauerlandia, Herbert Stinn, den interessierten Kreis 1995 zu einem Fischessen bei sich ein. Da hatte das „Projekt“ schon ein wenig gegärt, denn alles begann bei einer 1991 erfolgten Sängerfahrt an die Mosel: Die Aktiven mit ihren Begleitungen lernten die Weinorte Bernkastel-Kues und Maring kennen und besuchten auch ein Weinfest. Auf der Rückfahrt kamen einige Sänger auf die Idee, sich näher mit Wein zu beschäftigen und einen Weinberg selbst zu bewirtschaften.

Elke und Horst Pröll sowie Renate und Gerhard Höffer fuhren im Jahre 1996 in die Moselgemeinde Kröv zum Trachtenfest und klärten mit dem zu der Zeit amtierenden Kinheimer Bürgermeister Willy Mathy-Faber die Übernahme eines Weinbergs in Kinheim ab. Es folgte am 17. Januar 1997 im Kolpinghaus Attendorn die Gründung des „Weinkreis Sauerlandia“ als eigenständiger und finanziell unabhängiger Verein. Dem Weinkreis können nur aktive oder passive Mitglieder des MGV Sauerlandia angehören. Zurzeit aktiv sind neun Mitglieder.

Die Beständigkeit in Person und auch der „Motor“ im Weinkreis ist Gerhard Höffer, der von der Gründung bis heute das Amt des Vorsitzenden bekleidet. Sein Stellvertreter ist Joachim Hoberg. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des biologischen Anbaus landwirtschaftlicher Naturprodukte, insbesondere von Wein. Außerdem werden Wein und Zubehör angekauft und verkauft. Nutznießer des Erlöses ist der MGV Sauerlandia.

Erste Probe im Jahr 2008

Kinheimer Hubertuslay Die neue Flasche Riesling Spätlese, feinherb (Kinheimer Hubertuslay) – mit Attendorn und dem Sauerländer Dom im Fensterbild zu sehen – sowie weitere Weinsorten a us den Anbaugebieten Mosel, Franken, Nahe und Pfalz sind beim Weinkreis Sauerlandia, Am Himmelsberg 7, 57439 Attendorn, 02722/50956, E-Mail gerhardhoeffer@unitybox.de, erhältlich.

Seit der Gründung besteht ein reges Vereinsleben. So hatte der Weinkreis den ersten Weinstand auf dem damals vom MGV Sauerlandia am 7. und 8. Mai 1997 veranstalteten „Attendorner Pulverturmfest“. Auch beim von der Stadt vor einigen Jahren ins Leben gerufenen „Attendorner Weinfest“ auf dem Alten Markt war der Weinkreis mit einem Stand vertreten, um seine schmackhaften Weine zu kredenzen. Weitere Initiativen waren ab 2008 Weinproben. Die erste fand in der Gaststätte „Zum Kuckel“ statt. Es sprach sich schnell herum, so dass die lehrreichen Weinproben sich wachsender Beliebtheit erfreuten. Die Moderation übernahmen der Vorsitzende Gerhard Höffer und ein weiteres Mitglied des Weinkreises. So erhielt man zahlreiche Einladungen, zu den Vereinen zu kommen und auch die Seniorenhäuser St. Liborius und Franziskanerhof waren interessiert.

Fahrt nach Saarburg

Gerhard Höffer: „Die Mitglieder haben sich bei den Vereinsfahrten, die ausschließlich in die Weinanbaugebiete führten, umfassendes Wissen über den Weinanbau, die Herstellung und Kellerarbeit aneignet“. In diesem Jahr war Saarburg angesagt, um die für den Saarwein bekannte Region kennen zu lernen. Nun hat der Weinkreis als besonders Angebot für seine Heimatstadt eine exklusive Fensterflasche mit Blick auf Attendorn herausgegeben – stilecht mit Weißwein gefüllt.