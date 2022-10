Attendorn: Wer zieht neben die Senfmühle ins Cohn-Gebäude?

Attendorn. Die Stadt Attendorn tut sich bei der Suche nach einem Gewerbemieter schwer und setzt nun auf Ebay Kleinanzeigen. Woran es bislang scheitert.

Interessenten für das noch in der Sanierungsphase befindliche Ladenlokal am Alten Markt in Attendorn stehen zwar nicht Schlange, sie gibt es aber. Allein: Den passenden Mieter für die Einzelhandelsfläche direkt neben der Senfmühle im Cohn-Gebäude hat die Stadt Attendorn als Eigentümerin des geschichtsträchtigen Gebäudes an der Ecke Wasserstraße/Breite Techt noch nicht gefunden. Um den möglichen Interessentenkreis nun zu erhöhen, hat die Verwaltung von der ausschließlichen Direkt-Ansprache potenzieller Mieter Abstand genommen und das Lokal bei Ebay Kleinanzeigen eingestellt.

Die Arbeiten am und im Cohn-Gebäude am Alten Markt laufen. Wer der zweite Gewerbemieter wird, steht noch nicht fest. Foto: Flemming Krause

„Die moderne Ladeneinheit mit Eingang in Richtung Alter Markt lädt mit einer Verkaufsfläche von 309 Quadratmetern dazu ein, sich in Attendorn zu verwirklichen und das vorhandene, attraktive Einzelhandelsangebot zu ergänzen und zu bereichern“, wirbt die Stadt auf der kostenlos nutzbaren Verkaufsplattform. Zusätzlich stünde eine Lagerfläche mit ca. 47 Quadratmetern zur Verfügung. Klingt verlockend, doch warum zieht sich die Suche nach einem Mieter so in die Länge?

Immobilienstruktur ein Hindernis

Für Kristin Meyer von der Stadt sind die Gründe vielschichtig. Ein mögliches Hindernis sei die Immobilienstruktur, sprich Zuschnitt und Größe des Lokals. Gut 300 Quadratmeter Verkaufsfläche wären für den inhabergeführten Einzelhandel in der Regel zu groß und für viele Filialisten zu klein, erklärt Meyer. Sie habe daher Anfragen von Händlern erhalten, die nur einen Teil des Ladenlokals nutzen und mieten würden – eine Aufteilung in zwei Flächen ist für die Stadt aber keine echte Option. Zumal es kleinere Ladenlokal in der Innenstadt schon gibt.

Faktoren wie die lange Umbauphase des Alten Marktes, die Corona-Pandemie und ganz aktuell die Energiekrise hätten die Vermarktung weiter erschwert. Doch entmutigen lässt sich Meyer nicht. Lieber etwas länger auf den passenden Mieter warten als einen Schnellschuss machen. „Bei uns geht Qualität vor Eile. Außerdem haben wir den Anspruch, etwas Neues in Attendorn zuzulassen. Wir wollen keine Verschiebungen, sondern eine Sortiment-Erweiterung und so einen Branchenmix schaffen.“ Genauso möglich sei aber auch, dass sich ein bereits ansässiger Händler verändern und erweitern will – so hat es Ulrike Horenkamp mit ihrer Senfmühle, die seit Anfang September im Cohn-Komplex beheimatet ist, ja auch getan.

Überragende Lage

Zuversichtlich ist Meyer schon allein aufgrund „überragenden Lage“ inmitten der Stadt – mit Ein- bzw. Ausgang zum Alten Markt. Und noch einen Pluspunkt macht die städtische Mitarbeiterin mit Blick auf die aktuellen Kostensteigerungen für Gas, Strom und Co. aus: „Ein saniertes Ladenlokal mit niedrigen Nebenkosten ist ein Standortvorteil.“ Dass am Ende der neue Mieter nicht zwangsläufig, wie im Innenstadtentwicklungskonzept angedacht, die Sortimente Bekleidung, Schuhe und Schmuck bedienen muss, sieht man an der Senfmühle. Meyer: „Wir sind offen und keineswegs festgelegt. Am Ende ist uns wichtig, dass wir eine nachhaltige Lösung finden.“ Und genau bei dieser Suche setzt die Stadt mittlerweile auf das Internetportal Ebay Kleinanzeigen.

