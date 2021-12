Attendorn: Wiederholt Grabschmuck von Friedhöfen gestohlen

Von Friedhöfen in Attendorn ist zuletzt wiederholt Grabschmuck gestohlen worden.

Attendorn. Von Friedhöfen in Attendorn ist zuletzt wiederholt Grabschmuck gestohlen worden. Erst am Wochenende wurde der Diebstahl einer Lampe angezeigt.

Auf dem Friedhof in Neu-Listernohl ist zum wiederholten Male eine Grablampe gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Diebstahl wurde am Samstag angezeigt. Zuletzt war es auch an anderen Ruhestätten zu mehreren ähnlichen Diebstählen von Grabschmuck gekommen.

Die Polizei bittet um Hinweis unter Tel. 02761/9269-0.

