Attendorn wird an Adventssamstagen zur Weihnachtsstadt

Attendorn. Die Alternative zum Weihnachtsmarkt kommt in Attendorn gut an. Die Holzhütten sind samstags geöffnet.

Wie schon im vergangenen Jahr macht auch in dieser Adventszeit die Corona Pandemie dem Weihnachtsmarkt in Attendorn einen Strich durch die Rechnung. Doch während in anderen Orten die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, gibt es in der Hansestadt eine Alternative. Attendorn wird zur Weihnachtsstadt.

Normalerweise stehen auf dem Weihnachtsmarkt zehn Tage am Stück die Holzhütten auf dem Platz zwischen Südsauerlandmuseum und Pfarrkirche. Doch aufgrund der Coronalage sind die weihnachtlich geschmückten Holzhütten nun wieder in der gesamten Innenstadt zwischen Rathausplatz und Allee Center verteilt und jeweils samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Einer dieser Hütten wurde am Samstag von Matthias und Monika Richard aus Finnentrop belegt. Das Paar bietet Holz- und Schieferdekoration an. „Besonders am Vormittag hatten wir sehr viele Kunden hier an unserer Bude“, freut sich Monika Richard. Sie sind zum zweiten Mal mit dabei. „Wir könnten keine Hütte zehn Tage am Stück besetzten. Daher ist es für uns ideal, an einem Samstag hier vertreten zu sein.“ Hinzu kommt, dass der heimatliche Weihnachtsmarkt in Finnentrop an diesem Wochenende ausgefallen ist. „Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und auch ein Dank an die Organisatoren und die Stadt Attendorn, die durch eine geringe Standgebühr das Angebot für jeden Händler attraktiv macht.“

Crêpes und Waffeln

So richtig in Fahrt kommt die Hütte der Attendorner Messdiener nach der Mittagszeit, denn hier gibt es frische Crêpes und Waffeln. „Die essen halt die wenigsten am Morgen“, wissen die Jugendlichen, die dafür am Nachmittag gut zu tun haben. Eine, die gerade auf eine frische Waffeln wartet, ist Alwine Samp mit ihrem Sohn. „Wir freuen uns, die Kids hier unterstützen zu können. Es ist doch schön, dass wenigstens etwas Weihnachtsfeeling in der Stadt ist. Nur das Wetter, das könnte etwas besser sein.“ Das findet auch Lukas Peiffer. Er ist mit seinen Kindern unterwegs. „Wenn wir jetzt noch Schnee anstelle des Regens hätten, wäre es richtig schön. Die passende Weihnachtsmusik gibt es ja schon.“

Der Duft von frisch gerösteten Mandeln kommt aus der Bude nah der Pfarrkirche. Hier ist heute die OGS der Sonnenschule im Einsatz. Susanne Ideler ist sehr zufrieden mit der Resonanz an diesem Samstag. „Meine Kollegin musste schon mehrfach Nachschub holen, damit uns die Mandeln nicht ausgehen.“ Jetzt ist Marcella Keseberg mit im Einsatz und sorgt dafür, dass niemand lange auf den kleinen süßen Genuss warten muss.

+++ Lesen Sie auch: Corona und die Intensivmedizin: Kreis Olpe der Musterknabe +++

Sehr zufrieden mit dem ersten der drei Adventssamstage ist auch Michael Frey von der gleichnamigen Buchhandlung und dem Papierhaus. „Die Besucher schauen gern mal rein um sich ein wenig aufzuwärmen, aber auch um natürlich nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten.“ Gefragt sind an diesem Tag besonders der neue Roman von Nele Neuhaus und das neue Kinderbuch von J.K. Rowling Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein.

Weihnachtslieder

Aber auch Tonis mit Weihnachtsliedern, darunter Rolf Zuckowskis Weihnachtsbäckerei, sind total angesagt. Madelaine und Fabian schauen zusammen mit ihrem Patenkind genau nach diesem Tonis. „Außerdem haben wir nächste Woche auch eine Hütte vom St. Martin Kindergarten. Da wollte ich mal schauen, wie das diese Woche zum Auftakt läuft“, erklärt die junge Frau.

Nur bummeln wollen hingegen Gundel und Axel aus Lüdenscheid. „Wir haben gelesen, dass es in Attendorn anstelle eines Weihnachtsmarktes eine Weihnachtsstadt gibt und die wollten wir uns mal anschauen“, erklärt der Lüdenscheider. „Natürlich suchen wir auch das eine oder andere Geschenk und genießen einfach die schöne Atmosphäre“, erklärt seine Begleiterin.