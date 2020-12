Unbekannte (hier ein Symbolbild) verschaffen sich über ein Terrassenfenster Zugang zu einer Wohnung in Biekhofen. Bei ihrer Tat werden sie jedoch gestört.

Polizei Attendorn: Wohnungseinbruch in Biekhofen – Täter fliehen

Attendorn. Bei ihrem Einbruch in der Straße „Am Noacken“ in Biekhofen werden die Täter von einem Bewohner gestört. Eine Frau kann näher beschrieben werden.

Bei einem Wohnungseinbruch am Dienstagabend „Am Noacken“ in Biekhofen sind die Täter von einem Bewohner gestört worden. Als der 31-Jährige von der Arbeit kam und mit seinem Wagen vor dem Haus hielt, sah er drei Unbekannte von dem Grundstück in Richtung eines Feldes flüchten. Zunächst folgte er ihnen noch, rief dann aber umgehend die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei Männer, die nicht näher beschrieben werden konnten, und eine etwa 18 bis 25 Jahre alte Frau. Diese war nach Zeugenangaben klein und schlank, hatte kurze schwarze Haare und ein südosteuropäisches Äußeres.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter zunächst das Terrassenfenster auf und drangen so in die Räume ein. Dort entwendeten sie Modeschmuck, den sie zum Teil auf der Flucht verloren. Weitere Angaben zum Beutewert konnte der Geschädigte noch nicht treffen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.