Attendorn: Zigarettenautomat in Neuenhof gesprengt

Attendorn-Neuenhof. Gegen 2 Uhr nachts wurden einige Neuenhofer durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.

Ein lauter Knall schreckte Bewohner der Ortschaft Neuenhof in der Nacht zum Samstag aus dem Schlaf: Noch unbekannte Täter hatten offenbar kurz nach 2 Uhr versucht, durch eine Sprengung an den Inhalt eines frei stehenden Zigarettenautomaten in der Straße „Am Berndebach“ zu gelangen. Zeugen konnten zwei Tatverdächtige beobachten, die kurz nach der Explosion in einen PKW stiegen und flüchteten.

An dem Zigarettenautomaten entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 02761-9269-0 an die Polizei in Olpe zu wenden.