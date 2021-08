Attendorn: Zusammenstoß nach Sekundenschlaf auf der L 512

Durch den Sekundenschlaf eines Autofahrers kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 512 bei Attendorn-Kraghammer-Sattel.

Ein 29-jähriger Fahrer hat mit einem Mercedes-Caddy eines Attendorner Handwerkbetriebes am Montagnachmittag durch einen Sekundenschlaf einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 512 bei Attendorn-Kraghammer-Sattel verursacht.

Laut Polizei war er von Olpe in Richtung Attendorn unterwegs und dabei eingeschlafen. Dadurch fuhr das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Kia-Ceed zusammen. Dessen 49-jähriger Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Leider erfolglos. Beide Autos prallten zusammen. Der Kia drehte sich und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der Caddy fuhr noch 55 Meter weiter und prallte noch einmal in die Leitplanke. Dort kam er schließlich zum Stillstand. Beide Fahrer sowie die 55-jährige Lebensgefährtin, die mit in dem Kia saß, blieben bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Dafür sperrte die die Polizei für einige Minuten den gesamten Verkehr auf der Landstraße. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeführt.

