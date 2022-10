Feuerwehr Attendorn: Zwei Autos brennen in der Nacht in Helden

Attendorn. Der Löschzug Repetal der Feuerwehr Attendorn war mit 15 Kräften im Einsatz und musste zwei brennende Fahrzeuge in Helden löschen.

Zu einem Brand zweier Pkw wurde der Löschzug Repetal am heutigen Montagmorgen um 2.36 Uhr in die Repetalstraße in Helden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Fahrzeug in voller Ausdehnung. Ein zweites Auto hatte im Bereich des Fahrzeughecks bereits Feuer gefangen.

Zwei Pkw brannten auf der Repetalstraße in Helden und mussten vom Löschzug Repetal der Feuerwehr Attendorn gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Löschzug Repetal

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, zwei Strahlrohre ein. Im Anschluss an die ersten Maßnahmen wurden die verbliebenen Glutnester mit Schaum abgedeckt. Der Einsatz endete gegen 4 Uhr. Wir berichten nach.

