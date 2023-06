Attendorn: Zwei Pkw bei Kollision komplett zerstört

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Weuste am Listersee hat drei Verletzte gefordert.

Weuste. Komplett zerstört wurden zwei Autos bei einer Frontalkollision in Höhe der Listerstaumauer. Die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Listertalstraße im kleinen Attendorner Weiler Weuste in Höhe der Listerstaumauer sind am Freitag gegen 18.45 Uhr drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zogen sich die Fahrzeuginsassen wohl nur leichte Verletzungen zu, obwohl die Autos durch die Wucht der Kollision komplett zerstört wurden.

Nach bisherigem Stand war ein 27-jähriger Audi-Fahrer von Attendorn in Richtung Weuste gefahren und aus unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem Seat Leon. An dessen Steuer saß eine 18-Jährige, mit im Auto befand sich eine 19-Jährige, die ebenfalls verletzt wurde. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen ins Krankenhaus.

Da bei dem Audi-Fahrer der Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss aufkam, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autos wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Listerscheid ausgerückt. Sie kümmerte sich an der Einsatzstelle um den Brandschutz und klemmte bei einem Fahrzeug die Autobatterie ab. Die Listertalstraße war für die Dauer des Einsatzes ab dem Abzweig auf die Landesstraße 512 gesperrt. Ein Spezialunternehmen wurde für die Reinigung der Fahrbahn bestellt.

