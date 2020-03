Olpe. Eiscafé La Perla hat ab Dienstag auch einen Standort in Olpe. Allerdings mit Veränderungen: Inhaber, Name und vor allem das Angebot sind anders.

Andre Gomes steht hinter dem Tresen und steckt kleine Kärtchen an die verschiedenen Vorratsgläser. „Giotto“, „Gummibärchen“, „Yogurette“, „Walnüsse“ steht darauf; und das sind nur einige der verschiedene Toppings. Ab Dienstag, elf Uhr, können sich Besucher im Eiskiosk La Perla in Olpe ihren Frozen Joghurt zusammenstellen.

Für den Attendorner gehen so auch gleichzeitig drei sehr zeitintensive und stressige Wochen zu Ende. Denn Andre Gomes hat die ehemalige Yogurteria ganz alleine renoviert. Chef Mario Matos ist nämlich aktuell nicht in Deutschland. „Er hat mich immer über FaceTime unterstützt“, erzählt Andre und lacht. Der gebürtige Portugiese arbeitet eigentlich im Eiscafé La Perla in Attendorn und wohnt dort auch. Nun musste er jeden Tag vom La Perla nach Olpe in den Eiskiosk fahren. Aber der 26-Jährige freut sich auf die Neueröffnung und hofft, dass sich der Aufwand lohnen wird.

Spontane Entscheidung

Der Inhaber des La Perla Eiscafés in Attendorn hat vor 23 Jahren in Olpe gearbeitet. „Er wollte schon immer eine Eisdiele hier in Olpe eröffnen“, sagt Andre. Als der Chef der Yogurteria dann im Dezember auf sie zukam, ging alles ganz schnell. „Im Januar machten wir den Mietvertrag fertig und im Februar ging es dann mit Renovierung und Co. los.“

Neue Tische und Stühle, Platz für rund 20 Personen bietet der neue Eiskiosk am Alten Markt nun. Auch das ehemalige Café setzte den Fokus auf Frozen Joghurt. „Viel haben wir auch übernommen, aber ich habe mir zum Beispiel ein ganz neues Konzept für die Toppings überlegt“, sagt der Attendorner und grinst. Der Frozen Joghurt ist, anders als Joghurteis, eine Mischung aus griechischem Joghurt (10 Prozent Fett) und Naturjoghurt (1,5 Prozent Fett). „Da machen wir keinen Zucker rein.“ Das kühle Milch-Dessert gibt es in zwei Größen, jeweils für drei oder fünf Euro. Drei Toppings sind dann immer inklusive. Dabei handelt es sich um selbstgemachte Soßen, Früchte, Oreo-Kekse und vieles mehr. Der Kunde kann frei wählen. Und bei Bedarf auch mehr als drei Toppings bestellen (gegen 60 Cent Aufpreis).

Viele bunte Toppings warten darauf, von Kunden probiert zu werden. Foto: Sophie Beckmann

Andre Gomes selbst ist eher der Frozen Joghurt- statt Eis-Fan. „Obwohl ich schon das dritte Jahr bei La Perla arbeite, mag ich Eis einfach nicht so gerne“, sagt er und muss lachen. Er schmecke einen enormen Unterschied.

Große Auswahl

Inhaberin des Eiskiosks La Perla ist die Tochter von Mario Matos, Stefania Matos, die ab Dienstag auch im Laden anzutreffen ist. Neben Frozen Joghurt gibt es im Eiskiosk selbstverständlich auch Eis. „Im Moment haben wir aus Platzgründen nur sechs Sorten, die kommen jeden Tag frisch aus unserem Eiscafé in Attendorn“; erzählt der gebürtige Portugiese.

Wer möchte, kann sich auch eine Waffel, einen Milchshake, Eisbecher oder einen ganz klassischen Kaffee bestellen. Das Konzept des Eiskiosks soll, wie es der Name schon verrät, wie bei einem Kiosk sein. „Es ist alles zum Mitnehmen, aber die Besucher können sich natürlich auch hierhin setzen.“ Allerdings bieten die Räumlichkeiten nicht allzu viel Platz.