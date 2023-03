Gute Nachricht für Attendorn: Hausarzt findet den Nachfolger

Christina Röcher von der Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte des Kreises Olpe hat Dr. Reinhard Beckmann und Holger Neumann zueinander geführt und dazu beigetragen, dass die Zukunft der Praxis für Allgemeindemedizin in Neu-Listernohl gesichert ist. Darüber freut sich insbesondere auch der Bürgermeister der Hansestadt Attendorn, Christian Pospischil (von rechts).

Neu-Listernohl. Dr. Reinhard Beckmann hatte nicht damit gerechnet, dass seine Praxis in Neu-Listernohl eine Zukunft besitzt. Doch jetzt kommt Rettung aus Olpe.

Frohe Botschaft für viele Patienten: Die Hausarzt-Praxis von Dr. Reinhard Beckmann in Neu-Listernohl (Ewiger Straße 1A) wird weitergeführt. Der 68-jährige Facharzt für Allgemeinmedizin fürchtete bereits, seine Einzelpraxis bald schließen zu müssen, da kein Nachfolger zu finden war. Doch dann ereilte den Mediziner „ein Sechser im Lotto“. So jedenfalls vergleicht Dr. Beckmann die Kontaktaufnahme von Christina Röcher von der Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte zur Sicherung der medizinischen Versorgung im Kreis Olpe. Sie stellte Dr. Beckmann mit Holger Neumann aus Olpe einen möglichen Nachfolger vor.

Nach wenigen Wochen des Kennenlernens steht nun fest: Holger Neumann, 50-jähriger Facharzt für Anästhesiologie, beginnt in der Praxis von Dr. Reinhard Beckmann am 1. April eine zweijährige Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Danach soll die Praxis zunächst gemeinsam weitergeführt werden – mit dem Ziel der Übernahme durch Holger Neumann.

Aus dem Ruhrpott

Holger Neumann stammt aus dem Ruhrgebiet und kam im Jahr 2012 ins Südsauerland, wo er zunächst sieben Jahre als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes des Kreises Olpe tätig war. Von hier wechselte der verheiratete Vater von zwei Kindern zum St.-Marien-Krankenhaus nach Siegen, wo er bis zuletzt als Leiter der zentralen Notaufnahme arbeitete. „Mit der Zusatz-Weiterbildung Notfall- und Akutmedizin besitze ich also Kompetenzen, die in der täglichen Arbeit in der Hausarztpraxis enorm wichtig sind.“ Dr. Reinhard Beckmann: „Holger Neumann kommt wie gerufen. Und ich bin überzeugt, er ist der richtige Mann.“

Zurzeit werde viel über Online-Sprechstunden diskutiert, ergänzt der Allgemeinmediziner, entscheidend sei aber nach wie vor die physische Anwesenheit des Arztes vor Ort. Neben den Sprechstunden für die Patienten nehme die Praxisorganisation – insbesondere in einer Einzelpraxis - immer größeren Raum ein. Die administrativen Aufgaben seien viel umfangreicher geworden, skizziert Dr. Beckmann die Herausforderungen. Holger Neumann streicht ergänzend die wohnortnahe Versorgung der Patienten als ebenfalls besonders bedeutsam heraus. Er wolle für sie ein „Lotse“ sein und sie durch das immer komplexer werdende Gesundheitssystem lenken und begleiten. „Das sind für mich die Beweggründe, die Klinikzeit hinter mir zu lassen.“

Finanzieller Zuschuss

Die Freude über die Nachfolgeregelung reicht bis ins Attendorner Rathaus hinein. Bürgermeister Christian Pospischil (SPD) weist darauf hin, dass es lediglich zwei Arztpraxen außerhalb des Stadtkerns von Attendorn gebe, eine im Schwalbenohl und die von Dr. Beckmann in Neu-Listernohl. Dass nun für beide Praxen eine Nachfolgeregelung gefunden sei, sei enorm wichtig. In diesem Zusammenhang hebt der Attendorner Bürgermeister die Bedeutung der Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte des Kreises Olpe hervor: „Ohne sie wäre der Kontakt nicht zustande gekommen.“

Dass Christina Röcher die Sicherung der medizinischen Versorgung aus dem Kreishaus heraus kreisweit organisiere und koordiniere, so Pospischil weiter, „macht absolut Sinn und ergänzt unsere eigenen Bemühungen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung optimal“. Die Stadt Attendorn unterstützt neue Ärzte mit einem Niederlassungszuschuss auch finanziell. Dr. Reinhard Beckmann und Holger Neumann bekräftigen die Aussage des Bürgermeisters. Ohne die Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte des Kreises Olpe hätte man nicht zueinander gefunden. Christina Röcher erklärt diesbezüglich: „Ich kenne die Praxislandschaft im Kreis Olpe. Ich weiß, wer sucht – auf beiden Seiten.“ Somit könne sie die Interessenten miteinander in Kontakt bringen.

Dr. Reinhard Beckmann hat die Praxis für Allgemeinmedizin in Neu-Listernohl im Jahr 1987 übernommen. Von hier aus versorgt der Allgemeinmediziner vor allem Patienten aus Neu-Listernohl, aus dem unteren Ihnetal sowie angrenzenden Orten. Ferner betreut Dr. Beckmann zurzeit etwa 50 Substitutions-Patienten, was auch nach der angestrebten Übernahme fortgeführt werden soll. Fünf Medizinische Fachangestellte zählen zum Team der Einzelpraxis – für sie ist der Einstieg von Holger Neumann ebenfalls eine freudige Nachricht.

