Attendorner Innenstadt: Immer mehr Straßen werden rot

Attendorn. Nach dem Vorbild von Ennester und Niederster Straße werden weitere Straßen mit einer roten Einstreudecke versehen. Autofahrer brauchen Geduld.

Nach dem Vorbild von Ennester und Niederster Straße werden im Attendorner Stadtkern weitere Straßen mit einer roten Fahrbahndecke versehen. Die Arbeiten starten voraussichtlich am Mittwoch, 25. Oktober, und sind bei trockenem Wetter nach etwa einer Woche abgeschlossen. Betroffen sind die bereits neu gestalteten Fahrbahnbereiche Am Seewerngraben, Breite Straße, Neumarkt sowie Im Sackhof und Im Tangel. Hierbei handelt es sich jeweils um mehrere kleinere Teilbereiche, die jedoch alle zur gleichen Zeit hergestellt werden sollen.

Die Firma Kutter Spezialstraßenbau aus Hanau wird die Straßenabschnitte mit einer „Einstreudecke“ rot beschichten. Hierfür müssen die Teilbereiche voraussichtlich ab dem 25. Oktober voll gesperrt werden. Bei den Arbeiten wird eine feine Gesteinskörnung auf den noch heißen, flüssigen Kleber aufgestreut und angedrückt. Für diese Spezial-Beschichtung muss die vorliegende Asphaltdecke zunächst gereinigt und dann kugelgestrahlt werden, damit der Kleber auf dem Untergrund haftet. Durch die Farbgebung der Gesteine werden die Teilabschnitte dann nach Fertigstellung in Rottönen erscheinen.

+++ Lesen Sie hier: ADAC-Ranking: Diese Campingplätze sind besonders beliebt +++

Kutter Spezialstraßenbau ist auf dieses Verfahren spezialisiert: „Die Entfernung zum Firmensitz im hessischen Hanau macht deutlich, dass diese Bauweise keine alltägliche Arbeit für regionale Unternehmen ist. Deshalb müssen auch die einzelnen kleineren Straßenabschnitte in einer Gesamtmaßnahme zur gleichen Zeit gebündelt werden“, erklärt Bauleiter Christopher Schulte vom Tiefbauamt.

Verkehrsbehinderungen

Verkehrstechnisch ist der Ablauf so geplant, dass die Straße Am Seewerngraben in zwei Abschnitte aufgeteilt wird. Der erste Abschnitt zieht sich dabei vom Einmündungsbereich Hohler Weg/Am Seewerngraben bis hin zur Polleranlage auf Höhe des Klosterplatzes. Neben der Fahrbahn muss auch die Parkreihe hinter dem Rathaus ab dem 25. Oktober voll gesperrt werden. Parallel dazu wird in diesem Zeitraum der Einmündungsbereich von der Kölner Straße in die Breite Straße gesperrt. Anlieger der Breiten Straße, der Vergessenen Straße und Am Spindelsburggraben werden gebeten, ihre Grundstücke über die Zufahrt Wasserstraße (Hallenbad) und Breite Straße zu befahren.

+++ Das könnte Sie interessieren: Coworking Space: Attendorner Quartier wird immer innovativer +++

Ebenfalls gesperrt wird die Zufahrt auf den Neumarkt aus Richtung Breite Straße sowie aus Richtung Torenkasten kommend. Die aus Richtung Breite Straße kommenden vorderen Parkplätze werden für den Zeitraum der Bauarbeiten voll gesperrt. Die übrigen Parkplätze des Neumarkts können noch über die Breite Techt angefahren werden. In dieser Phase werden als zusätzliche Abschnitte die Straße Im Sackhof vom Einmündungsbereich Niederste Straße/Im Sackhof bis hin zur Straße In der Nette und der Bereich Im Tangel voll gesperrt. Auch hier stehen die Parkplätze während der Bauzeit nicht zur Verfügung. Von der Sperrung ebenfalls betroffen ist die Zufahrt der Tiefgarage des Wohngebäudes Im Tangel 6. Die Zufahrt in die Straße Im Sackhof kann nur über die Straße In der Nette erfolgen und wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Beschilderungen beachten

In einem zweiten Bauabschnitt wird die Straße Am Seewerngraben von Höhe Klosterplatz bis zum Einmündungsbereich Kölner Straße bearbeitet. Die Parkplätze Klosterplatz sind dann über den Parkplatz Richtung Am Seewerngraben - Hohler Weg zu verlassen. Die Parkplätze des Einrichtungsmarkts sowie der dortigen Textilreinigung können nicht angefahren werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung im Baustellenbereich zu beachten. Innerstädtische Verkehrsteilnehmer werden generell gebeten, die Baustellenbereiche über die angrenzenden Straßen zu umfahren. Da zur geplanten Bauzeit ebenfalls noch mit Teilsperrungen der Parkpalette Feuerteich zu rechnen ist, werden sowohl Anlieger als auch Besucher der Innenstadt gebeten, den Parkplatz an der Mühlwiese zu nutzen. Für Fußgänger wird es durchgehend möglich sein, die Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Wohngebäude aufzusuchen. Die Nutzung der Gehwegbereiche ist möglich, die Straßenabschnitte dürfen jedoch nicht betreten werden.

Auf der Homepage www.attendorn-innenstadt2022.de gibt es alle Informationen zum Umbau der Innenstadt, zur Beteiligung der Öffentlichkeit und zum Baustellenmarketing.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe