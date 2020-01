Attendorn. Das Attendorner JAC-Kino gehört zu den beliebtesten in Deutschland. In München wird nächste Woche der „absolute“ Gewinner gekürt.

Attendorner JAC-Kino unter den Top Ten in Deutschland

Die Betreiber des Attendorner Kinos, Christin Hanses und Johannes Cordes, surfen weiter auf einer Erfolgswelle. Nachdem das JAC bereits im Herbst in einer Online-Umfrage zu den 100 beliebtesten Kinos in Deutschland gewählt wurde, haben die Attendorner, die bekanntlich erst im Sommer vergangenen Jahres öffneten, nun sogar den Sprung in die Top Ten geschafft.

„Wir sind total überwältigt, ich könnte gerade die ganze Welt umarmen“, erklärt Hanses. Sie ergänzt voller Freude: „Es war schon großartig, zu den besten 100 Kinos zu gehören. Jetzt unter den Top Ten, das ist Wahnsinn. Das vergangene Jahr ging so schnell rum. Gefühlt haben wir noch den ganzen Baustress auf unseren Schultern geladen. Und jetzt so ein Erfolg.“

Starkes soziales Engagement

Genau diesen haben die jungen Betreiber zunächst all den Kino-Fans zu verdanken, die auf der Filmempfehlungsplattform „moviepilot.de“ ihre Stimme dem JAC gegeben haben. Laut dem Seitenbetreiber nahmen an dem Voting zu Deutschlands beliebtesten Kino 2019 mehr als 62.000 User teil. Bewertet wurden alle Kinos deutschlandweit, also mehr 1600.

Die Hansestädter kamen auf Anhieb in die Top 100. Im Anschluss bewarben sie sich für die Endrunde. Die Fachjury hat nun geurteilt, dass die Attendorner zu den besten zehn ihrer Zunft gehören – vor allem aufgrund ihres sozialen Engagements. So haben im Attendorner Kino besondere Events wie das Seniorenkino längst einen Platz gefunden.

Woki-Kino erster Gewinner

Der Gewinner wird in wenigen Tagen im Rahmen der Münchener Filmwoche, die vom 14. bis 17. Januar stattfindet, gekürt. Den Titel „Deutschlands Lieblingskino“ tragen bereits das Woki-Kino aus Bonn (2017) und das Pendant in Aurich (2018). Möglicherweise wird das Attendorner JAC-Kino der dritte Preisträger sein.

Christin Hanses glaubt das allerdings nicht und sieht nur Außenseiterchancen: „Ich habe einen heimlichen Favoriten, der für uns Vorbild ist. Es wäre vielleicht auch des Guten zu viel, wenn wir gewinnen.“ Doch ganz unabhängig davon: Schon jetzt sei es ein riesengroßer Erfolg. Der, ergänzt Hanses, ohne das „großartige Team in Attendorn“ nicht möglich gewesen. Übrigens: Die Reise nach München tritt Hanses nächste Woche natürlich an.