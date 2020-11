Ein Bild aus dem Februar dieses Jahres, als Corona bei uns noch keine Rolle gespielt hat: Tausende Jecken feiern beim Veilchendienstagszug in Attendorn Karneval.

Karneval Attendorner Karneval: So lautet das Motto der Kattfiller

Attendorn. Aufgrund der Krise findet der Karneval in der Hochburg Attendorn nicht statt. Heute wäre die Session gestartet. Ein Motto gibt’s trotzdem.

Aufgrund der Coronapandemie fällt auch in Attendorn der traditionsreiche Start in die fünfte Jahreszeit aus. Nichtsdestotrotz hat die Karnevalsgesellschaft Attendorn „Die Kattfiller“ pünktlich um 11.11 Uhr am 11. November ihr diesjähriges Karnevalsmotto bekannt gegeben. Es lautet: „202X – Zwanzig-zwo-icks, mit Karneval isses nix!“

Unter diesem Motto, schreiben die Karnevalisten aus der Hansestadt, „feiern wir dieses Jahr eine, hoffentlich nur einmalige, Session in den eigenen vier Wänden. Bleibt gesund und immer schön an die Regeln denken, damit wir den ungebetenen Gast schnell in den Griff bekommen!“

Rohrmann: Verantwortung übernehmen

„Leider hat auch uns die Pandemie und ihre aktuellen Auswirkungen komplett dazu bewogen, alle karnevalistischen Feierlichkeiten und das damit verbundene, tief verwurzelte Brauchtum vollumfänglich abzusagen. In dieser schweren Situation und Zeit müssen wir nun alle Verantwortung übernehmen und mit Herz, Verstand und Weitsicht diese schwere Entscheidung unterstützen und tragen, die dem Schutz unserer Mitglieder, unserer Gäste, allen Attendornern und besonders unserer Aktiven dient“, hatte der Präsident der Kattfiller, Marc Rohrmann, am Montag auf Facebook geschrieben.