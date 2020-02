Attendorner Kultursommer 2020: Was auf dem Programm steht

Attendorn. Der Attendorner Kultursommer 2020 startet am 1. Juli mit Comedian Mirja Boes am Feuerwehrgerätehaus in Ennest. Alle Events sind kostenlos.

Zwei Wochen nach dem letzten Konzert beim Biggesee-Open-Air auf dem Gelände des Campingplatzes Sondern (wir berichteten mehrfach) geht auch der Attendorner Kultursommer 2020 ans Wasser. Direkt an der Talsperre, auf dem Gelände der Badestelle Schnütgenhof, spielt am 8. Juli der Berliner Sänger Louis Manke mit seinem Projekt „Staubkind“. Die Bühne auf der großen Fläche mit Platz für mehr als 10.000 Menschen wird mit der Rückseite zum Wasser hin aufgebaut.

Die Band „SahneMixx“ mit Sänger Hubby Scherhag wandelt musikalisch auf den Spuren ihres großen Vorbildes Udo Jürgens. Foto: Klaus Manns

Den Umzug aus der Innenstadt an den Biggesee haben die Organisatoren des Attendorner Kultursommers mit Amtsleiter Frank Burghaus an der Spitze nicht ganz freiwillig gemacht. Wegen anstehender Bauarbeiten steht der Alte Markt mit seiner malerischen Kulisse zwischen dem Sauerländer Dom und dem Südsauerlandmuseum in diesem Jahr nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung. Als Ersatzflächen haben sich die Verantwortlichen auch die Waldenburger Bucht und den Parkplatz am Pulverturm angesehen.

Kostenloser Shuttleservice

„Von der Logistik wäre die Waldenburger Bucht noch schwieriger gewesen“, berichtete Frank Burghaus bei der Vorstellung des Programms in der Stadthalle. Auch der an ein großes Attendorner Unternehmen verpachtete Parkplatz an der ehemaligen „Speckschule“ schied am Ende als Alternative für den Alten Markt aus. Fündig wurden Burghaus und sein Team vom Stadtmarketing schließlich vor den Toren der Hansestadt, auf dem Gelände der Badestelle Schnütgenhof direkt am Biggesee.

Kreis Olpe Alle Veranstaltungen auf einen Blick 1. Juli am Feuerwehrhaus Ennest: Mirja Boes mit Comedy und Musik. Die Entertainerin, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin ist mehrfach mit dem Comedy-Preis ausgezeichnet worden und Gewinnerin des Deutschen Fernsehpreises. 8. Juli an der Badestelle Schnütgenhof: „Staubkind“. Der Berliner Sänger und Gitarrist Louis Manke ist mit seinem Projekt „Staubkind“ 2019 beim Westend-Festival in der Attendorner Stadthalle aufgetreten. Mit dem Album „An jedem einzelnen Tag“ hat es „Staubkind“ auf Platz 8 der deutschen Album-Charts geschafft. 15. Juli auf dem Parkdeck Feuerteich: „Bounce“. Die Bon-Jovi-Tributeband war ein Tipp aus der Bevölkerung. Nicht nur für eingefleischte Bon-Jovi-Fans ist „Bounce“ die authentischste Tribute-Band in Europa. Mit ihrer 15-Years-Tour ist die Gruppe um Frontmann Olli Henrich in ganz Deutschland unterwegs. 22. Juli an der Burg Schnellenberg: „Versengold“. Mit ihrem Album „Nordlicht“ erreichte die sechsköpfige Band Platz 4 der deutschen Album-Charts. Die Single „Thekenmädchen“ steht nach einem halben Jahr bei vier Millionen Klicks auf YouTube. In diesem Jahr gehen die sechs Bremer mit ihrem Nordlicht-Programm wieder auf große Festival-Tour. 14. August auf dem Kinovorplatz in Attendorn: „SahneMixx“. Seit 16 Jahren präsentiert „SahneMixx“ die schönsten Lieder ihres musikalischen Vorbildes Udo Jürgens und wurden vom Ausnahmekünstler höchstpersönlich anerkannt. Mit begeisternder Bühnenshow und ansteckender Spielfreude nimmt die Gruppe um Sänger Hubby Scherhag ihr Publikum mit auf eine emotionale Zeitreise.

Allerdings erfordert die Location zwischen der Landstraße und der Talsperre enge Abstimmungen mit den Behörden, u.a. mit dem Ruhrverband und Straßen NRW. Das betrifft die Bereiche Gewässerschutz, Umweltverträglichkeit, Logistik oder Verkehrsführung. Der Parkplatz für Badegäste steht an diesem Tag den Konzertbesuchern zur Verfügung. Aus der Stadt fährt ein kostenloser Shuttleservice zur Biggetalsperre.„Das macht den besonderen Reiz aus“, verweist Frank Burghaus auf die unterschiedlichen Orte und Plätze des Attendorner Kultursommers.

Immer mittwochs ab 20 Uhr

In diesem Jahr gehört das Gelände vor dem Feuerwehrgerätehaus Ennest zum ersten Mal dazu. Hier eröffnet die bekannte Entertainerin Mirja Boes am 1. Juli mit ihrer sechsköpfigen Band und einer Mischung aus Comedy und Musik den Kultursommer 2020. „An Mirja Boes waren wir schon länger dran“, ist der Amtsleiter froh, dass es endlich geklappt hat.

Fast schon Kultcharakter haben die Veranstaltungen an der Burg Schnellenberg. Hier spielte im vergangenen Jahr die Tribute-Band „We Rock Queen“ vor 2.500 Zuschauern und sorgte für einen Besucherrekord beim Attendorner Kultursommer. Die vielen Menschen hatten aber auch gehörigen Durst. Vor dem einzigen Bierrondell gab es endlose Schlangen. „In diesem Jahr werden dort zwei Bierwagen aufgestellt“, betonte Frank Burghaus. Die Versorgung mit Getränken und Speisen liegt wieder in den Händen der örtlichen Gastronomie.

Die bekannte Entertainerin Mirja Boes eröffnet den Attendorner Kultursommer mit ihrer Band am 1. Juli auf dem Gelände des Feuerwehrhauses Ennest. Foto: Lars Laion

Die fünf Veranstaltungen des Attendorner Kultursommers sind wie immer kostenlos und beginnen mittwochs jeweils um 20 Uhr. Für die Konzerte in Ennest, an der Badestelle Schnüttgenhof und vor der Burg Schnellenberg steht ein ebenfalls kostenloser Shuttleservice mit Bussen zur Verfügung. Von Beginn an wird der Kultursommer von der Sparkasse ALK unterstützt.