Attendorner Poskebrüder sorgen schon für das Osterfest vor

Auf dem Osterkopp in Attendorn tut sich schon was. Dort haben einige Poskebrüder der Kölner Poorte mehr als 300 Fackeln produziert.

Attendorn. Einige Poskebrüder des Attendorner Osterfeuervereins Kölner Poorte haben in diesen Tagen gut für die nächsten Osterfeste vorgesorgt. Mehr als 300 Fackeln produzierte die Fackel- und Weihnachtsbaumgemeinschaft, der „Hansel“ Gerbe, Willy Springob, Gerhard Roll, Horst Römer, Ewald Korte und Joachim Hoberg angehören, auf dem Osterkopp.

Unter normalen Umständen reicht diese Menge für die nächsten drei Jahre. In mehreren Arbeitsschritten wurde aus dem Fichten-Rundholz eine Fackel gefertigt. Zunächst fand eine Kürzung auf 1,25 Metern statt. Dann wurde der Knauf gefräst. Mit der Kreissäge wurde anschließend dreimal in das Rundholz gesägt. Jetzt werden die Fackeln noch zum Trocknen eingelagert, so dass diese am Ostersonntagabend auch gut brennen.

