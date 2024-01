Attendorner protestieren: „Kein Platz für Hass und Hetze“

Auf dem Alten Markt gibt es für die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Wolfgang Dröpper (vorne links) und Tom Kleine eine Art Crashkurs in Sachen „jüdisches Leben in Attendorn“.

Attendorn Die Solidaritätsveranstaltung für jüdisches Leben in Attendorn hat die Erwartungen übertroffen. Zahlreiche Menschen gingen auf die Straße.

Aus der Solidaritätsveranstaltung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus wurde am Donnerstagabend ein kraftvolles Zeichen für die Demokratie und gegen Rassismus und Ausgrenzung. „Wir wollen uns zur Wachsamkeit motivieren“, begrüßte Organisator David Tofote vom CDU-Stadtverband unter dem wiederaufgebauten Portal der ehemaligen Klosterkirche rund 300 Attendorner und Attendornerinnen. Damit wurden die Erwartungen für diese parteiübergreifende Aktion weit übertroffen. „Wir hatten 120 Personen angemeldet“, sagte Tofote zwei Tage vor dem Holocaustgedenktag und einen Tag vor der anstehenden Reinigung der Stolpersteine, die an das Schicksal der 14 während der Nazizeit umgekommenen Attendorner jüdischen Glaubens erinnern.

Eigentlich wollten Tom Kleine und Wolfgang Dröpper von der Initiative „Jüdisch in Attendorn“ an diesem Abend einen kleinen Stadtrundgang mit Informationen zur jüdisch-historischen Geschichte der Hansestadt unternehmen. Aber wegen der großen Teilnehmerzahl gab es am Alten Markt einen „Crashkurs“ in Sachen jüdischer Geschichte in Attendorn. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn niemand mehr seinen Namen kennt“, sagte Kleine. Getreu diesem Satz aus dem Talmud, neben der Thora das zweite wichtige Buch im Judentum, will „Jüdisch in Attendorn“ die Erinnerung an das jüdische Leben wachhalten und hat dies in den letzten Jahren mit vielen Aktionen und Projekten auch eindrucksvoll geschafft.

Organisator David Tofote von der CDU (links) und Tom Kleine von "Jüdisch in Attendorn" begrüßen die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Rathausplatz. Foto: Martin Droste

„Für uns sind Stolpersteine ein ganz wichtiges Merkmal unserer Erinnerungskultur“, betonte Tom Kleine. Im braunen Terror der NS-Zeit wurde das jüdische Leben auch in Attendorn ausgelöscht. Mit dem Freitod von Betty und Emil Stern endete 1942 dieses einst so lebendige Kapitel der Stadtgeschichte. Die Eheleute nahmen Gift, als sie den Verschickungsbefehl (Deportation) erhielten. Emil Stern war sofort tot, seine Ehefrau Betty starb zwei Tage später im berüchtigten Gestapogefängnis „Steinwache“ in Dortmund, wo sie noch gefoltert wurde. Auch an Betty und Emil Stern erinnern die vom Kölner Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine.

Bei seiner Ansprache vor dem Rathaus zeigte sich Bürgermeister Christian Pospischil „fassungslos“, dass sich „79 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jüdische Bewohner in Deutschland nicht mehr sicher fühlen“. Das war für David Tofote vom CDU-Stadtverband auch der Grund, die Solidaritätsveranstaltung zu organisieren. Bei einer Berlin-Reise hatten dem jungen Christdemokraten „viele jüdische Bekannte und Freunde“ berichtet, dass sie sich nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober bedroht fühlen. Deshalb war es für Bürgermeister Pospischil wichtig, ein „Zeichen gegen Rassisten und Demokratiefeinde zu setzen, die auch in unseren Parlamenten sitzen“.

„In unserer Stadt ist kein Platz für Hass und Hetze“, sprach der SPD-Politiker den Menschen vor dem Rathaus aus der Seele. Christian Pospischil: „Wir dürfen nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine wird. Nie wieder ist jetzt!“ Dr. Friederike Brodhun, die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, freute sich, dass so viele Attendorner und Attendornerinnen gekommen waren, um „ein Zeichen für Frieden und Solidarität“ zu setzen. „Wir benötigen ein Aufstehen der Demokraten“, wandte sich Ralf Warias (FDP) an die sogenannte schweigende Mehrheit, die jetzt Flagge zeigen müsse. „Zeigen wir auch im Alltag Gesicht und Haltung gegen Rechtsextremismus“, appellierte Wendelin Heinemann (Grüne). „Wehret den Anfängen“, betonte Wolfgang Langenohl (SPD-Stadtverband).

Viele Attendornerinnen und Attendorner sind vor dem Rathaus zusammengekommen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus zu setzen. Foto: Martin Droste

„Nach außen hin ein gutes Zeichen setzen.“ Das lag Hermann Hundt bei dieser Solidaritätsveranstaltung am Herzen. „Das betrifft jeden in diesem Land. Es ist gut, dass die Leute ein bisschen aufgeweckt werden“, pflichtete ihm Ehefrau Adelheid bei. Rudolf Möller war an diesem Abend privat und als Vereinsvorsitzender gekommen. „Mir ist es wichtig, dass auf unsere nicht so schöne Vergangenheit hingewiesen wird, damit sich so etwas nicht wiederholen kann“, sagte Möller. Bünyamin Özcan ist Vorsitzender des Plettenberger Vereins Elif (Eltern-, Leser- und interkulturelle Förderung) und engagiert sich für den „interkulturellen Dialog“. Der 37-jährige Muslim wohnt seit 2017 in Attendorn und will an diesem Abend „zeigen, wofür wir stehen“. Für ein besseres Zusammenleben. Auffallend an diesem beeindruckenden Abend der Solidarität war, dass kaum junge Menschen da waren.

